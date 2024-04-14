Изолированный «Мир»

Карты «Мир» превращаются в бесполезный пластик даже в дружественных странах. И если для переводов возможности остаются и будут развиваться, то об удобном способе безналичной оплаты в зарубежных поездках придется забытьМихаил Егиков / ТАСС читайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии