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Берегите голову: пострадавшие в авариях поделились фотографиями шлемов, спасших им жизнь

Берегите голову: пострадавшие в авариях поделились фотографиями шлемов, спасших им жизнь

Наверное, излишне опять напоминать, что шлем на голове — это хорошая идея, когда катаешься на мотоцикле, велосипеде или занимаешься чем-то экстремальным, но давайте все-таки опять отметим: шлем — это отличная идея! .

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