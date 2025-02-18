Под Курском погиб житель Омской области Евгений Верговский. Его похоронили спустя месяц после гибели.
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Под Курском погиб житель Омской области Евгений Верговский. Его похоронили спустя месяц после гибели.