Представитель производителя дихлофоса допрошен по делу отравившейся семьи

Представитель новосибирского завода «Сибиар», занимающегося производством дихлофоса «Варан», следы которого обнаружены в анализах отравившейся в Красноярском крае семьи, допрошен в качестве следователя, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии