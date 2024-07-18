«Царская шуба», теперь он у меня еще вкуснее: все дело в секретном ингредиенте вместо селедки, от вкуса все в восторге

Очень вкусно получается, обязательно приготовлю в таком варианте на Новогодний стол! Это не просто салат под шубой, это «Царская шуба» и все кто пробует в восторге от вкуса! Рекомендую вам попробовать! Нам очень нравится, а жене такой салат понравился еще больше чем классический салат под шубой, а все дело в секретном ингредиенте вместо селедки! Для […].