«Царская шуба», теперь он у меня еще вкуснее: все дело в секретном ингредиенте вместо селедки, от вкуса все в восторге

Очень вкусно получается, обязательно приготовлю в таком варианте на Новогодний стол! Это не просто салат под шубой, это «Царская шуба» и все кто пробует в восторге от вкуса! Рекомендую вам попробовать! Нам очень нравится, а жене такой салат понравился еще больше чем классический салат под шубой, а все дело в секретном ингредиенте вместо селедки! Для […].
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