География экспорта российской рыбы расширилась на 18 стран

В 2023 году список стран, принимающих экспорт российской рыбы, расширился на 18 новых направлений. Илья Шестаков, глава Росрыболовства, поделился этой информацией с ТАСС в рамках заседания Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета.
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