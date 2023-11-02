Командира разбившегося вертолета Ми-8 будут судить в Магадане

Перед судом в Магадане предстанет командир вертолета Ми-8. Его обвиняют в нарушении правил безопасности, которые привели к крушению транспортного средства, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
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