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В заготовках для шашлыка в Москве нашли кишечную палочку

В заготовках для шашлыка в Москве нашли кишечную палочку

В продаваемых в крупнейших московских магазинах заготовках для шашлыка во время проверки было обнаружено превышение нормативов по микроорганизмам, а в двух образцах от «Мираторга» выявлена кишечная палочка.

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