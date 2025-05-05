В заготовках для шашлыка в Москве нашли кишечную палочку

В продаваемых в крупнейших московских магазинах заготовках для шашлыка во время проверки было обнаружено превышение нормативов по микроорганизмам, а в двух образцах от «Мираторга» выявлена кишечная палочка.
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