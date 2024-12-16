Сергей Собянин рассказал о развитии фармпромышленности в «Алабушеве»

Зеленоград станет одним из крупнейших центров фармпромышленности в РФ Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте сообщил о развитии фармацевтической отрасли в особой экономической зоне «Технополис Москва» на площадке «Алабушево».
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