Обещал "и в хвост, и в гриву": В Екатеринбурге молодая учительница не выдержала травли со стороны ученика-мигранта

В Екатеринбурге молодая учительница Анна была вынуждена уволиться из школы из-за систематической травли со стороны ученика из Узбекистана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Таджикам и узбека...
- VK Таджикам и узбека...
А чего вы хотите, если мы сами поставили мигрантов выше себя буквально в привилегированное положение ...! Им почти всё можно, а нашим ничего нельзя ! Им можно оскорблять, насиловать, избивать, убивать, а нашим даже за элементарное возмущение грозит срок или штраф "за разжигание межнациональной розни" ! Как вы думаете - если такой подонок-мигрант будет также оскорблять, например, нашего президента, то ему также всё сойдёт с рук ? Как бы не так - моментально дадут срок или вышвырнут из России ! Получается, что вся система построена так, что наши Вышняки смогут себя защитить, а вот свой народ система не защищает, на свой народ почему-то наплевать ! Вот и давайте спросим президента и иже с ним - а почему так всё устроено, почему они не любят, не уважают и не защищают свой народ в полной мере ? Почему отдали "карт-бланж" мигрантам ? Лично я за такую власть, похоже, голосовать не буду !