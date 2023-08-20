Настоящей мощной самодостаточной России нужна автаркия

VG

Vasily Golov

Суперджет-100 ради независимости передают производство Саудовской Аравии.Без импорта самим не получается.Италия будет его сертифицировать и обслуживать. Мы ушли от европейских иномарок и производство стало независимо от ЕС и США.Но... заменили на китайский импорт.Продолжим подобной с мобильной связью,Интернетом,Ноутбуками?Кто будет производить трусы.кружевные трусики и часы?12000 швейных и вязальных фабрик закрыли ради и перешли на иностранное нижнее белье.