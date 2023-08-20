Что такое автаркия Автаркия — это термин, состоящий из греческих корней αὐτός — сам и κράτος — власть, которым обозначается полная экономическая независимость и самодостаточность государства или максимальное стремление к ним.
Настоящей мощной самодостаточной России нужна автаркия
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Суперджет-100 ради независимости передают производство Саудовской Аравии.Без импорта самим не получается.Италия будет его сертифицировать и обслуживать. Мы ушли от европейских иномарок и производство стало независимо от ЕС и США.Но... заменили на китайский импорт.Продолжим подобной с мобильной связью,Интернетом,Ноутбуками?Кто будет производить трусы.кружевные трусики и часы?12000 швейных и вязальных фабрик закрыли ради и перешли на иностранное нижнее белье.
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6 час.
Владимир Ильин
Спасибо автору, что объяснил, почему я включаю телевизор только 2-3 раза в день, и через 5 минут просмотра его выключаю! «Лапша» на ушах плохо держится.
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6 час.
Кошмар
Слышал звон, да не знаешь, где он... 😀 https://aviation21.ru/zavod-po-proizvodstvu-samolyotov-superjet-100-budet-postroen-v-oae/
Завод по производству самолётов Superjet 100 будет построен в ОАЭ » Авиация России
Авиация России
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4 час.
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