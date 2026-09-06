❓Психолог рассказала, почему современные подростки не хотят жить по правилам Сейчас дети растут в условиях более свободного воспитания: родители стараются избегать жёстких наказаний и давления, уделяя больше внимания правам ребёнка и его личным границам.
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