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Председательствующая в БРИКС Россия открыла дверь для Малайзии на вступление в блок

Председательствующая в БРИКС Россия открыла дверь для Малайзии на вступление в блок

Министерство иностранных дел Малайзии заявило, что Россия поддержит заявку этой страны Юго-Восточной Азии на вступление в экономический блок БРИКС, поскольку Москва стремится расширить свое влияние на Глобальный Юг.

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