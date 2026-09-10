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На Кубани возбудили уголовное дело после массового отравления школьников

На Кубани возбудили уголовное дело после массового отравления школьников

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с массовым отравлением учащихся в школе Каневского района Краснодарского края.

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