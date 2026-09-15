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Царьград

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Туристов предупредили о неприятных сюрпризах отдыха в Турции осенью 2026

Туристов предупредили о неприятных сюрпризах отдыха в Турции осенью 2026

Сэкономить можно, но вот какой ценой — рассказала тревел-блогер. Российская путешественница Александра Коновалова поделилась наблюдениями о том, чего стоит ожидать туристам, планирующим поездку в Турцию в бархатный сезон.

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