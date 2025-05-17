Медведев: срыв переговоров по Украине может усилить конфронтацию

МОСКВА, 17 мая, ФедералПресс. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил страны Запада о том, что крах усилий по мирному урегулированию украинского кризиса чреват обострением противостояния.
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