Мировое обозрение

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Официально представлены игровые смартфоны серии Black Shark 5

Официально представлены игровые смартфоны серии Black Shark 5

Игровое подразделение Xiaomi анонсировало смартфоны Black Shark 5, 5 Pro и 5 RS. Трио моделей сохранило фирменный дизайн и получило мощные чипы Snapdragon с охлаждением, дисплеи с частотой до 144 Гц, а также поддержку зарядки на мощности 120 Вт.

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