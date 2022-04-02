Официально представлены игровые смартфоны серии Black Shark 5

Игровое подразделение Xiaomi анонсировало смартфоны Black Shark 5, 5 Pro и 5 RS. Трио моделей сохранило фирменный дизайн и получило мощные чипы Snapdragon с охлаждением, дисплеи с частотой до 144 Гц, а также поддержку зарядки на мощности 120 Вт.