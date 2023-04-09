Аргументы недели

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Полковник Матвийчук: Украина надеется на мобилизацию в Европе десятков тысяч солдат, чтобы пойти в наступление

Вооруженные силы Украины намерены провести наступление, и Киев надеется, что Запад поможет, проведет мобилизацию.

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