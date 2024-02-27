Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Юрий Во
    Ну понятно.... Наши депутаты "работают" совсем по поговорке  "Заставь дурака молиться, он и лоб расшибет." Это со сто...Иноагентов ждут н...

В случае национализации из-за незаконной приватизации олигархи хотят компенсацию

В случае национализации из-за незаконной приватизации олигархи хотят компенсацию

Приватизация давно состоялась. Где-то законно, где-то нет. И если к тем, кто приватизировал предприятия законно претензий по поводу этого нет, то в сторону воспользовавшихся моментом и нарушивших закон при этой процедуре уже пристально смотрит государство.

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