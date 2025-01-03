Почему снег хрустит под ногами? Разбираемся вместе!

Фото: Unsplash / Aaron Burden Ребята, вы замечали, как здорово хрустит снег, когда вы идёте по нему зимой? Это будто маленькая мелодия зимы! Но почему же он так звучит? Оказывается, всё дело в волшебной науке! Когда снег лежит на земле, он состоит из множества крошечных льдинок, между которыми есть воздух.
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