Первые показы фильмов основной программы фестиваля Arctic Open пройдут в Няндоме, Коноше и Североонежске

Основная программа кинофестиваля пройдёт уже на следующей неделе — с седьмого по десятое декабряОднако, по традиции до её начала будут организованы показы фильмов в районах Архангельской области — они пройдут пятого и шестого декабря.
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