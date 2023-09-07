Ученые развеяли популярные мифы о кишечных бактериях

Человека населяют бактерии. Некоторые живут внутри, некоторые — снаружи. Ученые изучают эти микроорганизмы и делают все новый открытия, развеивая старые мифы.
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