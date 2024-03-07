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Ледовая дружина: как ковалась первая победа отечественного хоккея

Ледовая дружина: как ковалась первая победа отечественного хоккея

7 марта 1954 года состоялся один из самых ярких триумфов в истории большого спорта. Сборная СССР по хоккею, впервые участвовавшая в чемпионате мира и Европы, завоевала золотые медали, сокрушив в решающем матче родоначальников этой игры — канадцев.

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