Ледовая дружина: как ковалась первая победа отечественного хоккея

7 марта 1954 года состоялся один из самых ярких триумфов в истории большого спорта. Сборная СССР по хоккею, впервые участвовавшая в чемпионате мира и Европы, завоевала золотые медали, сокрушив в решающем матче родоначальников этой игры — канадцев.
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