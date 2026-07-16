Собянин предложил дать имена поездам МЦД

В проекте «Активный гражданин» началось новое голосование, о котором рассказал Сергей Собянин. Его участникам предлагают выбрать собственное название для поездов ЭП2Д и ЭП2ДМ, составляющих значительную долю парка МЦД.
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