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“И швец, и жнец, и на дуде игрец”, – Дмитрий Губерниев насмешливо поиздевался над Алиной Загитовой

“И швец, и жнец, и на дуде игрец”, – Дмитрий Губерниев насмешливо поиздевался над Алиной Загитовой

На родине Алины Загитовой, в Татарстане, в следующем году начнется строительство спортшколы, которая будет названа в ее честь.

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