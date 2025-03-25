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Иностранные специалисты освобождены от экзаменов ради упрощённого въезда

Иностранные специалисты освобождены от экзаменов ради упрощённого въезда

Министерство внутренних дел России упростило въезд высококвалифицированным иностранным специалистам. Они могут не сдавать экзамены по русскому языку и приезжать с семьями, а работодатели освобождены от получения разрешений на их привлечение.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А при чем тут семьи? За чей счет они будут пользоваться выплатами за счет народа в России. Кто будет определять их квалификацию? Завтра вам с липовыми дипломами все пришлые с кавказа и средней азии приедут всем аулом.... Таких специалистов и так хватает в России. Опять лазейки для коррупции политиков и чиновников, а главное разбазаривание народных средств из социальных и пенсионных фондов....
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