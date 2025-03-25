Иностранные специалисты освобождены от экзаменов ради упрощённого въезда

АНГЕЛ АНГЕЛ

А при чем тут семьи? За чей счет они будут пользоваться выплатами за счет народа в России. Кто будет определять их квалификацию? Завтра вам с липовыми дипломами все пришлые с кавказа и средней азии приедут всем аулом.... Таких специалистов и так хватает в России. Опять лазейки для коррупции политиков и чиновников, а главное разбазаривание народных средств из социальных и пенсионных фондов....