Министерство внутренних дел России упростило въезд высококвалифицированным иностранным специалистам. Они могут не сдавать экзамены по русскому языку и приезжать с семьями, а работодатели освобождены от получения разрешений на их привлечение.
Иностранные специалисты освобождены от экзаменов ради упрощённого въезда
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А при чем тут семьи? За чей счет они будут пользоваться выплатами за счет народа в России. Кто будет определять их квалификацию? Завтра вам с липовыми дипломами все пришлые с кавказа и средней азии приедут всем аулом.... Таких специалистов и так хватает в России. Опять лазейки для коррупции политиков и чиновников, а главное разбазаривание народных средств из социальных и пенсионных фондов....
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