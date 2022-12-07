Невезучие гении, не дожившие до славы совсем чуть-чуть

Со скорбью в буквах MAXIM вспоминает невезучих гениев прошлого, умерших как раз в тот момент, когда у них все должно было получиться… Принято считать, что судьба иронична (на эту тему даже есть один новогодний фильм, ну да ты его вряд ли видел).