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Невезучие гении, не дожившие до славы совсем чуть-чуть

Невезучие гении, не дожившие до славы совсем чуть-чуть

Со скорбью в буквах MAXIM вспоминает невезучих гениев прошлого, умерших как раз в тот момент, когда у них все должно было получиться… Принято считать, что судьба иронична (на эту тему даже есть один новогодний фильм, ну да ты его вряд ли видел).

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