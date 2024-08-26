Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    Одна из важных причин в этомМнение об аресте ...
  • Юрий Ded
    Статья подлая по всей своей сути . А что касаемо Сына Пригожина то ему уже не кто не даст руководить останками = Вагн...Империя Пригожина...
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«Лицо не треснет?» - Маша Распутина спровоцировала нешуточный скандал заявлением о кошельках россиян

«Лицо не треснет?» - Маша Распутина спровоцировала нешуточный скандал заявлением о кошельках россиян

Певица Мария Распутина всегда была одной из тех, кому палец в рот не клади — откусит по локоть. В свое время пробивной характер и неутомимость привели знаменитость прямиком к Филиппу Киркорову.

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Комментарии
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ИР
Игорь Рябин
Дохрена вас таких&quot;народных&quot;развелось! Накидали друг другу названий... Кукушка хвалит петуха, за то, что хватит он кукушку....
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3 час.
ВБ
Василий Блохин
Ведь не зря гусары когда выкушают шампанского,говаривали(Поедим к артистачкам)считай что к женщинам не строгого поведения.
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2 час.
ВАСЬКА Моисеенко
А где вы видели пенсию в 7 тыс.?
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2 час.

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