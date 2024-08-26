«Лицо не треснет?» - Маша Распутина спровоцировала нешуточный скандал заявлением о кошельках россиян

Певица Мария Распутина всегда была одной из тех, кому палец в рот не клади — откусит по локоть. В свое время пробивной характер и неутомимость привели знаменитость прямиком к Филиппу Киркорову.
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