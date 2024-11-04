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Сына главного тренера «Спартака» признали лучшим в матче с «Интером»

22-летний голкипер Филип Станкович, средний сын главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, стал, по версии La Gazzetta dello Sport, лучшим игроком матча 11-го тура серии А «Интер» — «Венеция» (1:0), который состоялся в воскресенье, 3 ноября.

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