Сына главного тренера «Спартака» признали лучшим в матче с «Интером»

22-летний голкипер Филип Станкович, средний сын главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, стал, по версии La Gazzetta dello Sport, лучшим игроком матча 11-го тура серии А «Интер» — «Венеция» (1:0), который состоялся в воскресенье, 3 ноября.
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