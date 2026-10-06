ВС РФ вошли в Варваровку: северо-восточная группировка ВСУ под Харьковом разбита Из Харьковской области поступают сообщения о том, что российские войска вошли в Варваровку и Резниково (Резниковка) - последние узлы обороны ВСУ в котле на северо-востоке региона.