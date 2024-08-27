Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Петракова (не хочу)
    слов нет😡Какие,вообще, могут быть увеселительные мероприятия,когда в стране столько бед????Где совесть у людей???🤔В Китае не любят ...
  • Вадим Скоробогатов
    В США разучились работать...живя на помсобие...Разгул воровства ...
  • Андрей
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Освобождение Кали...

В России могут ввести четыре новые программы льготной ипотеки

В России могут ввести четыре новые программы льготной ипотеки

В дальнейшем в России могут появиться четыре новые ипотечные программы на льготных условиях. Ими смогут пользоваться молодые специалисты сфер промышленности, строительства и науки, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх