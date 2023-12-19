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Ковалев о безголевой серии Овечкина: «Не думаю, что влияет возраст. Больше сказывается то, что у «Вашингтона» пропала сыгранность, химия»

Капитан «Вашингтона» не может забить на протяжении 13 матчей. – Александр Овечкин не забивает в 13 матчах подряд.

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