Квартиры дорожают: сколько стоит квадратный метр?  

Таких цен на недвижимость не было в Кишиневе уже почти 16 лет. Те, у кого есть деньги на какую-либо квартиру, вынуждены платить в среднем 1434 евро за квадратный метр жилой площади, пишет экономический эксперт Вячеслав Ионицэ в своем еженедельном комментарии.