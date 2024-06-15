Квартиры дорожают: сколько стоит квадратный метр?  

Таких цен на недвижимость не было в Кишиневе уже почти 16 лет. Те, у кого есть деньги на какую-либо квартиру, вынуждены платить в среднем 1434 евро за квадратный метр жилой площади, пишет экономический эксперт Вячеслав Ионицэ в своем еженедельном комментарии.
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