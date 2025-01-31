Мне ни хорошо, ни плохо, просто я понимаю, что мы друг друга не поймем

Вопросик, а сколько армий народного ополчения в одной "патриотической" Москве можно создать?

Вик Норд

Как вы уже достали,тупые хохлы,бывшие,и настоящие...,солнце с небом тоже подходят под это определение,осень,синь озёрная...,что теперь,взять и всё нам отменить,потому что КАКИЕ ублюдки покрасили свою тряпку назвав стягом?Блядь,убогие...