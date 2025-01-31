На самом деле война очень близко. Когда едешь с передка достаточно всего трех часов, чтобы оказаться в Ростове.
Мне ни хорошо, ни плохо, просто я понимаю, что мы друг друга не поймем
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Чжан Вам
Вопросик, а сколько армий народного ополчения в одной "патриотической" Москве можно создать?
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11 час.
Вик Норд
Как вы уже достали,тупые хохлы,бывшие,и настоящие...,солнце с небом тоже подходят под это определение,осень,синь озёрная...,что теперь,взять и всё нам отменить,потому что КАКИЕ ублюдки покрасили свою тряпку назвав стягом?Блядь,убогие...
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10 час.
Иван Агеев
Ага, и КПСС вернуть и "да здравствует!". Да пошёл ты козе в трещину
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10 час.
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