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Мне ни хорошо, ни плохо, просто я понимаю, что мы друг друга не поймем

Мне ни хорошо, ни плохо, просто я понимаю, что мы друг друга не поймем

На самом деле война очень близко. Когда едешь с передка достаточно всего трех часов, чтобы оказаться в Ростове.

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Комментарии
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Чжан Вам
Вопросик, а сколько армий народного ополчения в одной &quot;патриотической&quot; Москве можно создать?
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11 час.
Вик Норд
Как вы уже достали,тупые хохлы,бывшие,и настоящие...,солнце с небом тоже подходят под это определение,осень,синь озёрная...,что теперь,взять и всё нам отменить,потому что КАКИЕ ублюдки покрасили свою тряпку назвав стягом?Блядь,убогие...
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10 час.
Иван Агеев
Ага, и КПСС вернуть и &quot;да здравствует!&quot;. Да пошёл ты козе в трещину
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10 час.
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