Пыталась сбежать, но была избита: на дороге Кубани трое мужчин удерживали девушку в машине

Пыталась сбежать, но была избита: на дороге Кубани трое мужчин удерживали девушку в машинеВ соцсетях распространилось видео, на котором якобы избитая и плачущая девушка была заперта с тремя мужчинами в машине.
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