Фран­ция столк­ну­лась с новой вол­ной улич­но­го наси­лия. Демон­стра­ции сту­ден­тов и работ­ни­ков госу­дар­ствен­но­го сек­то­ра, недо­воль­ных ростом сто­и­мо­сти жиз­ни и дегра­да­ци­ей пуб­лич­ных услуг, пере­рос­ли в бес­по­ряд­ки, маро­дёр­ство и акты ван­да­лиз­ма в Пари­же и дру­гих горо­дах.