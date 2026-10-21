Осень уже стелет свой ковёр из золотой листвы, а автомобилисты мониторят прогноз погоды, задаваясь вопросом: "Когда пора менять шины?"Разобраться в этом моменте ТСН24 помогли эксперты торгово‑сервисных центров "Колесо.