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Лучшие курорты поблизости Стамбула

Турецкие курорты входят в ТОП любимых мест пляжного отдыха путешественников по всему миру. Летний зной подталкивает большинство отдыхающих проводить весь отпуск на территории отеля, изредка выбираясь на осмотр ближайших достопримечательностей.

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