© "Газета.Ru" Как и почему успешные люди идут в волонтеры, помогают тем, кто нуждается, пропускают их горе через себя? И при этом не выгорают.
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