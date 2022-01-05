10 причин, почему 2021 год был не так уж и плох

Ушедший год принято ругать на чем свет стоит. Тут и коронавирус, который никак не хочет угомониться, и война в Афганистане, и смерть принца Филиппа, и авария контейнеровоза Ever Given, и стрельба в Казани… Но ведь были и положительные моменты! 1.