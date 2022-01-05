Фото-Мир и обо всем...

6 668 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий
    👍👍👌Арнольд Зоммерфел...
  • Nina Roytvarf (Чёрная)
    К сожалению, есть немало  ученых,заслуживших Нобеля, но не получивших.Арнольд Зоммерфел...
  • Элеонора Коган
    А птичек болтунов надо сохранить во что бы то ни стало.События 2021 года...

10 причин, почему 2021 год был не так уж и плох

10 причин, почему 2021 год был не так уж и плох

Ушедший год принято ругать на чем свет стоит. Тут и коронавирус, который никак не хочет угомониться, и война в Афганистане, и смерть принца Филиппа, и авария контейнеровоза Ever Given, и стрельба в Казани… Но ведь были и положительные моменты!   1.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх