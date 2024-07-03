В Москве возможны землетрясения: факты из истории

4 июня 1474 г. в результате землетрясения в Москве рухнул Успенский собор. Событие было из ряда вон: мало того что Нечерноземье является одним из самых сейсмологически безопасных регионов мира, так ещё и случился «землетряс» в самый неподходящий момент.