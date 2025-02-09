Политика как он...
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Политика как она есть

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Россиян предупредили о риске стать жертвой кредитных мошенников

Россиян предупредили о риске стать жертвой кредитных мошенников

Большое количество российских финансовых организаций готовы выдать кредит в короткие сроки без серьезной проверки заемщика, это открывает широкие возможности для мошенников, предупредил адвокат Даниил Горьков.

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