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Киев предупредили о вторжении с Запада: «Тысячи военных»

Киев предупредили о вторжении с Запада: «Тысячи военных»

Западные страны активно поддерживали киевский режим исключительно ради того, чтобы использовать Украину в качестве тарана против России, однако ситуация на поле боя явно продемонстрировала несостоятельность таких надежд.

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