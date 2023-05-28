БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ПАРТИЯ "ВАГНЕРА" СЫГРАНА. ГОТОВЯТСЯ КРЫШКИ ДЛЯ НОВЫХ КОТЛОВ

ПАРТИЯ "ВАГНЕРА" СЫГРАНА. ГОТОВЯТСЯ КРЫШКИ ДЛЯ НОВЫХ КОТЛОВ

ФОТО: PETROV SERGEY/GLOBALLООKPRESS ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ Как сообщает Евгений Пригожин, уже 1 июня текущего года ЧВК "Вагнер" завершит отвод своих сил из Бахмута и выйдет в тыл для переформирования, пополнения личного состава и военной техники.

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