🇷🇺📨Наши бойцы получили очередную партию гуманитарной помощи, которую собрали и доставили волонтеры группы «Вместе с Донбассом».
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🇷🇺📨Наши бойцы получили очередную партию гуманитарной помощи, которую собрали и доставили волонтеры группы «Вместе с Донбассом».