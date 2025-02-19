Три российских региона попали под удар БПЛА посреди ночи

Минобороны: девять дронов сбили над Татарстаном, Брянской и Тульской областями Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами объекты на территории России в ночь на 19 февраля, дежурные средства противовоздушной обороны сбили девять воздушных целей, сообщили в Министерстве обороны РФ.