Три российских региона попали под удар БПЛА посреди ночи

Минобороны: девять дронов сбили над Татарстаном, Брянской и Тульской областями Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами объекты на территории России в ночь на 19 февраля, дежурные средства противовоздушной обороны сбили девять воздушных целей, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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