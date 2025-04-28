Обращение президента Молдовы Майи Санду к гражданам на Радоницу 

Президент Молдовы Майя Санду обратилась с посланием к гражданам страны в связи с Радоницей. Она отметила, что на Радоницу наши мысли обращаются к нашим близким, которых уже нет с нами, но которые навсегда остаются в наших сердцах.
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