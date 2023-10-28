«Лабиринт ночи»: посмотрите на потрясающий каньон на Марсе

Ролик был создан в честь 20-летия миссии Mars Express. Новое захватывающее видео позволяет зрителям пролететь над огромным марсианским «Лабиринтом ночи» – систему чрезвычайно крутых долин, растянувшихся на 30 километров.
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