Щадящая диета для похудения в домашних условиях. Что такое «щадящая диета»

Щадящая диета предполагает не отказ от половины рациона, а пересмотр всей системы питания. Обилие красителей, ароматизаторов и усилителей вкуса привели к тому, что организм подсел на калорийные сладости, быстрые углеводы и фаст-фуд.
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